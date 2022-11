Emperatriz | Capítulo 79 | Sufriendo por amor.

Alejandro no quiere lastimar más a Esther, pero tiene que hacerle entender que no pueden estar juntos porque no la ama. Justo está sospechando de Agustina y le reprenderá. Alejandro se da cuenta que Agustina corre peligro y la saca de la mansión, pero ella regresa al lugar donde Justo esconde su secreto.



¡Descubre más capítulos de Emperatriz dando CLICK AQUÍ !

¡No te pierdas los capítulos de ‘ Mientras Haya Vida '!