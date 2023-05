Extranormal | El ánima del mercado.

Este mercado esconde terribles secretos, en una grabación que llegó a las manos de Extranormal, el velador Jesús recorre los pasillos de este recinto, pero no es un recorrido cualquiera, pues le está pidiendo a algo que se manifieste, le pregunta qué le pasó y le pide que no se esconda, resulta que en este video Jesús logró captar lo que parece ser la presencia de una niña que está vagando sin rumbo por el mercado, por lo que el equipo de Extranormal se decide a aventurarse por este lugar en búsqueda de lo que le pudo haber pasado a una niña para quedarse atrapada en un plano al que ya no pertenece, sin embargo, mientras hacen la primera impresión del mercado, se enteran de que hace casi tres años un hombre perdió la vida violentamente en uno de los locales, pero esa no es la única vida que se perdió pues al parecer el lugar está marcado por la muerte, ¿te atreves a presenciar las escalofriantes evidencias que el equipo de investigación logró captar?

