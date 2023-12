Fuerza de Mujer | Capítulo 214 | Algo anda mal con la comida

Fazilet habla con Bahar, le dice que está preocupada por ella y también por la seguridad de su casa, Bahar le hace saber que no tiene nada de qué preocuparse. Nisan está preocupada porque los niños de su escuela hablan inglés y ella no, Bahar la convence de que aprenderán juntas ese nuevo idioma y podrá seguir yendo a la escuela sin ninguna preocupación. Enver ha retomado su oficio de sastre. Emre va a visitar a Enver a su negocio y saliendo de ahí se encuentra con Ceyda en la calle, ella le dice la verdad a medias sobre Arda, le explica que no es su hijo pero no le aclara que tampoco de ella. Bersan vuelve a buscar a Ceyda, le dice que la comida le encantó a sus jefes y quiere que Bahar y ella vuelvan a trabajar para ellos; Bahar cede y le dice que solo lo hará dos veces más, cumple con dejar la comida pero sabe que algo anda mal con los tipos a los que les entrega.