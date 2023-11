Fuerza de Mujer | Capítulo 202 | Los niños están sufriendo

Sirin está destruida por le pérdida de su madre, se desploma sobre la cama del hospital donde está Bahar. Arif no puede con la culpa por la muerte de Hatice, no deja de repetir que gracias a él, ella murió. Quienes han resentido mucho esta pérdida, son los niños; por una parte se han quedado sin abuela y quien también les preocupa mucho es Sarp, de quien aún no saben nada. Enver trata de agarrar fuerzas para superar todo esto, pero le es imposible.