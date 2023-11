Fuerza de Mujer | Capítulo 206 | Sarp ha perdido la consciencia

Sarp y Bahar han decidido dejar todo atrás y enfocarse en sus planes a futuro como pareja y como familia, ambos sueñan con vivir en paz; el bonito momento que tenían juntos se termina rápidamente, Sarp ha desmayado y al parecer no respira, Bahar no puede con un problema más en su vida. Enver sigue teniendo visiones con Hatice, ahora Sirin lo descubrió y está muy preocupada por la salud mental de su padre y decide visitar a Jale para contarle. Arif está de vuelta en casa, Seyda lo recibe pero él no está nada tranquilo ni en paz.