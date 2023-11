Fuerza de Mujer | Capítulo 207 | La nueva vida sin Sarp

Ahora que Sarp no está, Bahar tiene que pensar en qué hará para que los niños no sufran en su futuro; quiere meterlos a la escuela privada, pero no está segura.

