Fuerza de Mujer | Capítulo 208 | Las visiones de Enver con Hatice

Bahar está tratando de sobrellevar la muerte de Sarp, pero es algo demasiado fuerte; no deja de pensar y recordar lo mal que la ha pasado desde que él ya no está. Aunque a Raif no le encanta la idea de que Ceyda trabaje en su casa, Fazilet le hace ver que la necesitan. Los niños encuentran a Arif antes de entrar a casa y lo invitan a pasar, pero no saben que Bahar ha dicho que no lo quiere en su vida. Enver quiere volver a tener una de sus visiones con Hatice, pero esto no es posible. Sirin visita a sus sobrinos, les lleva un pastel que pagó con su primer salario.