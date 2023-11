Fuerza de Mujer | Capítulo 210 | Ceyda está enferma

Ceyda le cuenta a Bahar lo que sucedió con Emre, está muy sentida con él. A partir de ahora Bahar tiene una percepción diferente sobre su amiga. Enver sigue teniendo visiones de Hatice, que no parecen ayudarle en mucho. Sirin tira la ropa de su padre a la calle, pues no quiere que la use quemada; en consecuencia, Enver hace lo mismo con la ropa de Sirin. Ceyda ha enfermado y Bahar decide ir a trabajar en su lugar, al llegar a la casa donde tiene que curbrirla se topa con Raif, quien no está nada contento de tener a Bahar en su hogar. Arif va a casa de Enver y le abre la puerta Nisan, le cierra en su cara porque está muy sentida con él.