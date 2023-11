Fuerza de Mujer | Capítulo 212 | Arda no es hijo de Ceyda

Arif tiene un nuevo trabajo, gerente de la cafetería; Sirin está furiosa por esta decisión, estalla contra Emre y le reclama por haberle dado ese puesto a Arif. Enver llega al negocio para pedirle a Emre que cuide un momento de su hijo porque tiene cosas que hacer, lo que no se imagina es todo lo que hay detrás de ello. Ceyda pelea nuevamente con Emre por su hijo, está muy dolida por lo que le ha dicho y no se da cuenta que el único afectado es el pequeño. La Dra. Jale Demir llega a casa de Ceyda para darle una noticia que nadie esperaba: Arda no es hijo de Emre, pero tampoco de ella.