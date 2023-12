Fuerza de Mujer | Capítulo 213 | La vida sigue para Ceyda

Ceyda está muy dolida por la terrible verdad que ahora sabe, Bahar le revela que ella fue quien solicitó la prueba para saber si Ceyda era madre de Arda; ahora que sabe sabe la completa verdad, Ceyda ve a Arda como su ángel y dice lo cuidará aunque no sea su hijo de sangre. Bahar le pide amablemente a Sirin que deje de poner en contra a los niños, ella lo niega y se encaran pero Nisan llega y se rompe esa tensión. Bahar está preocupada porque Doruk tendrá una excursión en la escuela y no tiene dinero para poder pagarla. Fazilet visita a Enver para darle trabajo, también quiere platicar con Bahar, pues hay algo que no le termina de convencer de Ceyda.