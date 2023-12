Fuerza de Mujer | Capítulo 216 | Los problemas no terminan

Bahar y Ceyda son interceptadas por la policía pero se les ocurre una idea descabellada de hacerse pasar por alguien más, fingen que van a otro domicilio a entregar la comida e ingenuamente una señora las recibe muy entusiasmada por su llegada; ahora están metidas en algo más peligroso de lo que ellas imaginaban, pues no entregaron la mercancía y los hombres malos le reclaman a Bersan. Los intentos de Sirin por poner celosa a Bahar con Arif siguen, no se cansa de hacerla la vida de cuadritos a su hermana, lo peor del caso es que Arif no se percata de lo que Sirin está haciendo con él. Emre piensa con la cabeza fría y acepta que, aunque se ha enterado que Arda no lleva su sangre, lo ama y quiere ver por su bienestar, así que va a casa de Ceyda para hablar; al final, ella le dice toda la verdad.