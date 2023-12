Fuerza de Mujer | Capítulo 218 | Una nueva deuda con Cem

Bersan habla por teléfono con Cem y le intenta explicar lo que sucedió con las ollas, pero él le dice que ella y sus “amigas” están metidas en serios problemas; les pide vayan a buscar un auto que ya las espera, está furioso. Ellas siguen las indicaciones de Cem pero ahora Enver y Arif están preocupados porque no las encuentran. Ahora tienen una deuda con Cem, pues les advierte que esta ocasión no terminará con ellas pero lo hará si no le pagan una fuerte cantidad de dinero por las ollas que maltrataron. A Ceyda se le ocurre la gran idea de robarle a Fazilet y Raif para pagar lo que ahora deben, ¿quiere meterse en más problemas?