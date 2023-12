Fuerza de Mujer | Capítulo 219 | Raif quiere ayudar a Ceyda

Doruk está enfermo, tiene una infección en el estómago y por eso Bahar decide no mandarlo a la escuela. Ceyda está preocupada por lo que pueda pasar con Bahar, Bersan y ella; ha decidido robarle a Fazilet, de maner a muy cautelosa agarra unos aretes pero en ese momento llega Raif y la descubre. Increíblemente Raif decide ayudarla y le da las joyas que Ceyda pensaba llevarse, pues le ha contado por qué lo hizo y él se ha conmovido con la historia. Fazilet visita a Bahar para pedirle permiso de escribir sobre su vida, a Bahar le da mucha felicidad y acepta la propuesta, se siente muy halagada. Ceyda y Raif van a tener una cita por la noche, a Fazilet no le encanta la idea pero le presta un vestido para que Ceyda lo use. Enver sigue teniendo visiones con Hatice, ahora Nisan lo ha visto hablar solo.