Fuerza de Mujer | Capítulo 220 | Doruk es hospitalizado

Camino a la cita que Ceyda y Raif tienen, él le pide que se ponga las joyas de su madre para verse mejor, ella no está de acuerdo con eso pero al final se las pone, ¡luce bellísima! Nisan está muy preocupada porque Enver no deja de hablar con Hatice en sus visiones, se lo hace saber a Bahar y ella la tranquiliza. Doruk se pone muy mal, perdió la consciencia y Bahar se da prisa junto con Enver para llevarlo al hospital. Inesperadamente Ceyda pasa a cantar en el restaurante donde fue a comer con Raif, parece que ambos la están pasando bastante bien. De regreso a casa, Raif sorprende a Ceyda besándola, pero ella no sabe qué hacer y no le sigue el beso. Ceyda le cuenta a Bahar que Raif le dio las joyas, Bahar no le cree en absoluto.