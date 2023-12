Fuerza de Mujer | Capítulo 221 | Otro trabajo de riesgo

Bahar y Bersan van a vender las joyas que Ceyda les dio, Sirin no se quiere quedar con la duda de lo que está pasando y las sigue, pero la descubren y no le queda de otra más que aceptarlo y hablar con ellas. Para Enver ha sido muy difícil tratar de asimilar que perdió a Hatice y que ya no volverá; aunque ha tenido visiones donde habla con ella, sabe que no está bien y que tiene que dejarla ir, así que toma las fuerzas necesarias y lo hace por fin. Ahora que entregaron una parte del dinero a Cem, Bahar le dice que ya no pueden conseguir más y le ruega que tenga piedad, pero a él poco le importa y les dice que ahora las usará para un nuevo trabajo. Arif está preocupado por Bahar, así que le aconseja que se aleje de Bersan. Ceyda, Bahar y Bersan acuden a un asilo para recoger el “paquete” que les encargó Cem, pero nunca imaginaron que se tratara de una persona.