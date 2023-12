Fuerza de Mujer | Capítulo 222 | ¿El padre de Cem o el paquete?

Cem está muy molesto, pues él exigía le entregaran un paquete y no a su padre, Ceyda, Bahar y Bersan no saben qué está pasando, están desconsertadas y al mismo tiempo preocupadas por lo que les pueda pasar. Bahar y Ceyda se dan cuenta que Bersan les ha mentido y tiene otro nombre, ¿cuál es la razón? Kismet encuentra al hijo biológico de Emre, él quiere buscarlo para saber sobre él pero a Kismet no le agrada nada la idea. Sirin le cuenta a Arif todo lo que ha visto sobre Bahar y Ceyda, él de inmediato se alerta y corre a amenazar a Bersan, pues no quiere que nada le pase a la mujer que ama. Bahar acude a casa de Fazilet para comenzar con la historia que ella escribirá, Bahar comienza a recordar su pasado con mucha felicidad, hace mucho que no se le veía ese brillo en sus ojos.