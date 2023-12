Fuerza de Mujer | Capítulo 225 | Bahar debe hacer un último trabajo

Bahar acude a la agencia para entregarle el paquete a Cem, está muy temerosa; además, le reclama a él por haber mandado a golpear y asaltar a Sirin, pero él niega las acusaciones en su contra. Lo peor del caso es que le exige que haga un “último trabajo” para él. El padre de Cel quiere seguir en la casa, aunque a Bersan no le agrada mucho la idea, tiene que acatar lo que el señor quiere. Arif visita a Sirin después de la golpiza que le dieron los malandros, le ofrece que se vayan juntos al trabajo pero ella no acepta. Arda comienza a hacer rompe”cabezas, una actividad que le gusta mucho; Bahar se da cuenta y le pide ayuda a Fazilet para explotar al máximo ese don que ha desarrollado. Fazilet le regala ropa a Ceyda y ella acepta aunque no le gusta mucho su “estilo”. Kismet le confiesa a Ceyda que está sentimentalmente con Emre.