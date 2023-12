Fuerza de Mujer | Capítulo 227 | Fazilet no tiene sus joyas

En este capítulo de Fuerza de Mujer: Enver trata de evitar a Sirin, pues no sabe cómo enfrentarla después de todo lo que ha hecho. Cem lleva a Bahar a hacer “el último trabajo” y le avisa que ella tendrá que hacerlo sola, Bahar está muy nerviosa por lo que pueda pasar pero no le queda de otra y sigue el plan. El veneno de Sirin nuevamente causa efecto y Fazilet lee la carta que Sirin le dejó en su alcoba, se ha dado cuenta que ya no tiene sus costosas joyas. Ceyda busca a Emre para contarle lo brillante que es Arda, pero no tiene la respuesta que esperaba pues él le dice que se lo quitarán en cualquier momento. Bahar apenas si logra la encomienda de Cem y huye del lugar, pues se encuentra a una mujer con la que tuvo un altercado anteriormente y quien la ubica bien, así que tiene que huir, lo que la deja sorprendida es que se encuentra a Kismet en el lugar.