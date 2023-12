Fuerza de Mujer | Capítulo 228 | El hijo biológico de Emre

Sirin sigue haciendo de las suyas y soltando su veneno cada que puede; ahora dice todo lo que vio en frente de Arif. Bahar ya no sabe qué hacer con su hermana, le desespera que todo el tiempo se entrometa en su vida. Emre encontró la forma de quedarse con Arda y además recuperar a su hijo biológico, con dinero; ahora solo queda esperar a que todo salga bien. Kismet va a la agencia de Cem para reclamarle sobre el haber metido a Bahar en el negocio, él le dice que no es asunto suyo. Fazilet va a la joyería donde Ceyda y Bahar vendieron las joyas, para preguntar por su paradero; al saberlo, decide correr a Ceyda de su casa y liquidarla para que no vuelva a trabajar con ella. A Emre no le sale el trato que había pactado como lo esperaba, el padre biológico de Arda le pide más dinero para que se lo deje.