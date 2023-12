Fuerza de Mujer | Capítulo 229 | Arif y Bahar, ¿juntos de nuevo?

Ceyda fue corrida de casa de Fazilet, se despide y Raif no se imagina que es la última vez que la verá en su casa. Emre está preocupado por la fuerte suma de dinero que le pidió el padre biológico de Arda. Fazilet le miente a Raif y le dice que Ceyda decidió renunciar al trabajo, él se pone muy triste por ello. Bahar visita a Arif y le comenta que no tiene nada que ver con Cem, no tiene nada que preocuparse porque él la conoce y nunca creyó lo que dijo Sirin; ambos saben que se hacen bien el uno al otro y cenan juntos. Raif visita a Ceyda en su casa para preguntarle si renuinció o su madre la echó, Ceyda le dice que consiguió un trabajo mejor pagado, él está enamorado de ella y se lo confiesa. Fazilet ya no quiere trabajar tampoco con Bahar, le paga su dinero y la corre de su casa. Ceyda conoce a su hijo biológico.