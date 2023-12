Fuerza de Mujer | Capítulo 230 | No se llevarán a Arda

Ceyda por fin conoció a su hijo biológico, pero no fue lo que ella esperaba pues es un niño malcriado y que a nadie cae bien; Emre le cuenta confiesa que Arda podría irse con su verdadero padre porque le pidió dinero. Cem quiere que Bahar siga trabajando para él, pero Kismet le advierte que se aleje de ella, ¿lo hará? Raif se da cuenta que su madre Fazilet trae los aretes que él le dio a Ceyda y le reclama, Fazilet le dice que Ceyda solo lo usó. El hijo biológico de Ceyda no deja de poner de malas a todos, pues su actitud no ayuda en nada; Arir también se ha dado cuenta de lo malo que es ese niño. El padre biológico de Arda va por él a casa de Ceyda, se lo quiere llevar pero Arif y Enver lo detienen, Enver saca un arma.