Fuerza de Mujer | Capítulo 232 | Raif está de vuelta

La relación entre Ceyda y su hijo Satilmis sigue siendo bastante complicada, ella hace todo lo posible porque él esté bien pero no se deja, es un niño muyt difícil. Enver acude a casa de Fazilet para hablar con ella y preguntarle sobre “el robo” de las joyas, pero ella niega que haya pasado todo eso; ahora Enver está molesto con Sirin por haberle mentido. Ceyda visita a Fazilet porque se enteró que está enferma. Satilmis se ha escapado una vez más para no entrar al colegio. Raif se alegra al ver a Ceyda en su casa, pues la extrañaba mucho; además, le hace saber que las joyas eran de él y que no tiene nada de qué preocuparse. Fazilet parece ceder ante Ceyda y la invita a comer con ellos. Sirin trata de hablar con Bahar pero cada que lo hace su hermana la ignora, está muy molesta con ella. Arif invita a Bahar a comer.