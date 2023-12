Fuerza de Mujer | Capítulo 233 | Satilmis no es tan malo como pensaban

Arif y Bahar pasan un momento juntos como hace mucho no lo hacía, a él le emociona verla feliz. Fazilet cree que fue mentira todo lo que Raif le dijo sobre las joyas y piensa que lo hizo para proteger a Ceyda. Emre va por Satilmis a casa de Ceyda y se percata de que está enfermo, Ceyda descubre que Satilmis le deja dinero en un cajón y se molesta con él, entre ella y Emre lo cuestionan por esa acción y él les confiesa algo que los deja atónitos y con el corazón lleno de amor: Satilmis se ha estado escapando de la escuela para trabajar y ganar dinero, todo esto con la finalidad de que Arda no lo separen de su familia. Bahar y Arif buscan deshacerce del arma que tenía Enver en casa, toman un taxi para dirigirse a un lago y tirarla, pero en el camino se topan con varios retenes policiacos; afortunadamente no los descubren y lograr deshacerse de ella, lo que no saben es que en realidad lo que tiraron fueron piedras que Sirin dejó en lugar del arma.