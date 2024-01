Fuerza de Mujer | GRAN FINAL | Bahar ahora es feliz

Doruk no quiere que su madre se cambie el apellido ahora que se casará con Arif, pero Bahar le hace saber que no se lo cambiará y tanto ellos como Nisan tendrán el mismo apellido siempre. Kismet por fin se fue con Cem, pero de regalo le dejó su auto y su casa a su hermano Arif. Enver visita a Sirin en el centro psiquiátrico, ella se da cuenta a lo lejos de que Bahar está afuera y le da un ataque de ansiedad, quiere correr a golpearla pero el personal del lugar la detiene; Enver está destrozado y saber que su hija nunca podrá cambiar. Previo a su boda, Bahar se pone a llorar al recordar a toda la gente que ya no está en su vida. Arda ha aprendido a decir “mamá", gracias a la ayuda de Satilmis, Ceyda está llena de orgullo y rompe en llanto. El día más feliz en la vida de Bahar y Ceyda han llegado, las dos se casan con los hombres que tanto aman. Parece que las adversidades han quedado atrás y todo es dicha en la vida de todos.