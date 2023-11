Fuerza de Mujer | Capítulo 203 | El dolor sigue latente

Sirin está devastada por la muerte de su madre Hatice, ya no le importa nada. Bahar logra comunicarse con Piril y le avisa sobre el accidente y la gravedad de Sarp. Ceyda lleva a los niños a la feria para que se olviden un rato de todo lo que ha pasado. Bahar logra hablar con Arif y él no deja de echarse la culpa por el accidente, está devastado. Sarp ha mejorado, pero no para poder dejar el hospital, pues le informan que será el último en hacerlo.