Fuerza de Mujer | Capítulo 241 | Bahar sabe la verdad

¡Sirin no tiene límites! Bahar llegó en el último momento para que Doruk no saltara desde la ventana de su casa, todo porque Sirin lo estaba incitando a hacerlo; Bahar está tan furiosa que alcanzó a Sirin en la calle y comenzó a golpearla, pero Ceyda y Enver llegaron a tranquilizarla. Arif le muestra la grabación a Bahar y Enver, ella lo toma de una forma que nadie esperaba, muy tranquila; él no puede creer lo que acaba de escuchar. Ceyda está muy contenta, se acaba de enterar que Arda podrá estar con ella. Arif visita a Kismet y justo Cem va saliendo de su oficina. Satilmis está muy contento ahora que sabe que Arda se quedará con ellos. Raif quiere ayudar a Ceyda dándole el dinero para que le den la custodia de Arda, pero ella le dice que ya no es necesario.