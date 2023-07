Fuerza de Mujer | Capítulo 107 | ¿Bahar y Arif se casan?

Arif tiene una pequeña discusión con Yusuf, este último le dice que deje de estar como perro faldero a costas de lo que le pida Bahar, que se ve mal, pero Arif le explica que eso no le importa porque está enamorado de Bahar y piensa proponerle matrimonio. Mientras tanto, Bahar sale con Nisan y Doruk, pero Nisan tiene un leve ataque de ira cuando su hermanito le pide a su mamá que cargue su mochila, algo que la niña no soporta pues la preocupación que tiene por el estado de salud de Bahar es demasiado grande. Yeliz y Ceyda tienen una leve discusión respecto al dinero, pues Ceyda por fin le confiesa que el negocio de las camisas en el que estuvieron trabajando no se va a llevar a cabo, y cuando llega Bahar y después Hatice, a entregarles el supuesto dinero de la venta, Ceyda decide regresarle el dinero a Hatice y es ahí donde Yeliz tiene un ataque de pánico. Jale le explica a Bahar que tendrán que usar la médula de Sirin para que por fin funcione bien su tratamiento, una noticia que Bahar no se toma nada bien.