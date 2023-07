Fuerza de Mujer | Capítulo 112 | Arif vigila a Sarp

Yeliz le confiesa a Hatice y a Enver que la persona que llegó a su casa a tocar la puerta había sido el mismísimo Sarp, y eso hace que Enver se acelere demasiado, Hatice le pide que se tranquilice pero él no puede, está seguro de que Sarp no le creyó a Yeliz cuando ella le dijo que se habían ido de vacaciones, y está convencido de que al llevarse con ellos a los niños los han puesto en un gran riesgo de que descubran toda la verdad. Sarp sale del cementerio bastante sorprendido, no puede creer que todo el mundo le mintió con la supuesta muerte de Bahar y sus hijos, es después de eso que él se va directo con Suat, a quien le exige que le diga dónde está Bahar, Nisan y Doruk, y al no obtener respuesta comienza a golpearlo, pero Suat no dirá la verdad tan fácilmente. Arif se entera que Sarp fue a casa de Enver, y cuando Sarp está de regreso a esa casa, decidido a encontrar a sus hijos, Arif lo está vigilando y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de que Bahar no se entere de que su esposo sigue vivo.