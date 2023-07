Fuerza de Mujer | Capítulo 113 | ¿Enver dirá la verdad?

Sarp está desesperado, cuando baja de su coche para encontrar a Enver o Hacite y no recibir respuestas él comienza a golpear la puerta de la casa, y cuando está a punto de comenzar a patearla lo intercepta Arif, con quien casi se agarra a golpes, pero después que Sarp decide ceder, él se da cuenta de que Arif era el hombre que estaba con Doruk cuando él lo descubrió en el estacionamiento del hospital. Una vez que Yeliz se va con Doruk y Nisan, y cuando Hatice se va con Arif a visitar a Bahar, Enver se queda en casa solo y resulta que Sarp regresa, pues no está dispuesto a desistir en su búsqueda de la verdad, pero Enver no quiere abrirle la puerta, es ahí donde Enver mira por la mirilla de la puerta y descubre que Sarp cayó desmayado y Enver sale corriendo para ayudarlo y cuando él ya está mejor le confiesa que sabe que su familia está viva.