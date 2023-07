Fuerza de Mujer | Capítulo 114 | Arif le propone matrimonio a Bahar.

Enver, conmovido por todo lo que está sufriendo Sarp, finalmente le confiesa que sí, que Bahar, Nisan y Doruk están con vida, noticia que llena a Sarp de alegría y de vida, pues ahora está dispuesto a ir corriendo a encontrar a su familia a quien dio muerta por mucho tiempo, pero Enver se arrodilla y así le suplica que por favor desista y que no se atreva a ir a buscarlos, pues Bahar está muy enferma y la presencia de Sarp podría ponerla en peligro. Sirin se entera de voz de Suat que la otra hermana de Bahar en realidad no es para nada compatible para hacerle el trasplante de médula, pero algo que ella no logra entender es que Suat lo sabe todo y así es como él se entera de que la única persona compatible con Bahar es Sirin, así que decide encerrarla en su habitación y mantenerla cautiva el tiempo que sea necesario. Arif va de noche a visitar a Bahar, y se encuentra con ella y con Ceyda, quien la está cuidando, y al darse cuenta de que no podrá deshacerse de la amiga de Bahar, Arif decide hacer lo que tenía en mente: pedirle matrimonio a Bahar, pero los momentos felices duran apenas unas horas pues Bahar se pone muy mal y cuando toda su familia, incluidos sus hijos, van para el hospital, Nisan y Doruk se topan de frente con Sarp.