Fuerza de Mujer | Capítulo 117 | Sarp en negociaciones con Sirin.

Sarp corre con Piril para confesarle en dónde había estado tanto tiempo, y le dice, alegre, que descubrió que Bahar y sus hijos no estaban muertos, pero la noticia no la recibe de la mejor forma Piril, quien no es capaz de decir nada y es ahí donde Sarp se da cuenta de que ella también sabía que Bahar, Nisan y Doruk estaban vivos, algo que enfurece rápidamente a Sarp, pero Piril se desmaya y cuando se recupera ella accede a ayudar a Sap a conseguir a ayuda de Sirin, y le ofrece llevarlo hasta ella, así que lleva a cabo un plan para que Sarp se vea con Suat en su casa, es ahí donde Sarp quiere obligar a Sirin a ir al hospital para que dé su médula ósea a Bahar.