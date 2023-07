Fuerza de Mujer | Capítulo 121 | Piril en búsqueda de Sirin.

Sarp no encuentra ni a Piril ni a sus hijos en la casa en donde se resguardaban, sin embargo, cree que Nezir los secuestró a todos para hacerlo llegar hasta él por su propia cuenta. Piril llega hasta donde Bahar está hospitalizada pero se encuentra con Ceyda, quien le dice que como no son horas de visita no la puede pasar a ver, y le pregunta que quién es, y se lleva una gran sorpresa cuando ella se presenta y le dice que es la esposa de Sarp, y Ceyda le dice que se vaya, que no tiene nada que ver con su amiga, pero Piril le dice que va por Sirin, no por Bahar. Suat y Sarp se pelean por la desaparición de Piril, pero deciden unir fuerzas para hacer todo lo posible por encontrarla a ella y a sus hijos, pero Piril no planea llegar a casa hasta encontrar a Sirin, pues se dirige hasta casa de Hatice y Enver.