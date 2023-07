Fuerza de Mujer | Capítulo 122 | Piril habla con la verdad

Piril llega hasta la casa de Hatice y Enver, y cuando Enver la deja pasar se encuentra de frente con Sirin, a quien no duda en cuestionarla y le pregunta por qué tuvo relaciones con Sarp, ahí enfrente de sus padres, a lo que Sirin comienza a decir que todo fue mentira pero Piril va más que preparada, pues cuando Hatice y Enver le piden que se vaya y deje de difamar a Sirin, Piril saca el celular de Sarp y les enseña las fotos que Sirin se tomó con él, Enver se pone muy mal, se altera demasiado y termina por darle un golpe a Sirin, preguntándole cómo es que fue capaz de atreverse a hacer eso, pero Piril no ha terminado, y les dice que Sirin es amante de su padre, Suat, así que Enver decide pedirle a Sirin que se vaya de la casa, no la quiere cerca. Mientras tanto todos están arreglándose para recibir a Bahar, quien está a punto de ser dada de alta del hospital después de una larga espera. Al día siguiente Suat llega a casa de Enver y Hatice a buscar a su hija, pero recibe una bienvenida nada convencional.