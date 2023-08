Fuerza de Mujer | Capítulo 125 | Sirin regresa a casa

Ceyda regresa con Yeliz y sus hijos, quienes la reciben con mucha emoción, pero todo se acaba cuando Ceyda le dice a Yeliz que no consiguió ningún tipo de trabajo, y le confiesa que fue con Jale para ofrecerse como niñera, pero le dijo que no es lo que estaba buscando, algo que terminó decepcionando y poniendo muy triste a Ceyda. Enver, Doruk y Nisan regresan del supermercado con un increíble premio, sin embargo, entre tanta emoción a Doruk se le sale preguntarle a Bahar si vio cuando Sarp fue al hospital. Munir va a visitar a Sarp al hotel en donde se está hospedando con Piril, y le comunica que Nezir mandó a alguien para vigilar a Bahar y a sus hijos las 24 horas del día. Hatice va a buscar a Sirin a casa de Suat, y le dice que le pide por favor regresar a casa, y que no importa qué es lo que haya hecho, pero Sirin le dice que vive muy bien con Suat, pero Hatice le insiste y le dice que Enver también quiere que regrese, lo cual es una vil mentira.