Fuerza de Mujer | Capítulo 129 | Bahar no perdona

Sarp habla con Munir de forma urgente, le dice que por favor consiga una casa fuera de la ciudad para Bahar y sus hijos, pero Munir le dice que es peligroso hacerlo, pues no solo Piril podría enterarse sino también el mismo Suat. Bahar se reúne con Hatice, Enver, Yeliz y Ceyda para que le hablen claramente de cómo es que se enteraron de que Sarp seguía con vida, ahí ellos le confiesan todo lo que saben y le dicen sus razones para habérselo ocultado, pero Bahar está muy molesta, al final ella entiende que no se lo hayan contado, pero les cuestiona por qué decidieron mentirles a Nisan y a Doruk, pues ellos no saben cómo se sintieron al recibir noticias de que sí se parecía a Sarp pero que no era Sarp, ¿sabrán la confusión y las horribles emociones por las que ellos tuvieron que pasar? Así que Bahar no los perdona, por más que se lo ruegan sus familiares, así que les dice que ya nunca van a poder acercarse a sus hijos pues ellos traicionaron su confianza. Piril le pide a Sarp ser honesto y decirle si en realidad planea dejarla ahora que encontró a Bahar y a sus hijos, y Sarp, después de pensarlo un poco, le dice que si surge la ocasión sí se iría con Bahar.