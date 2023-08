Fuerza de Mujer | Capítulo 130 | ¿Dónde está Arif?

Ceyda está muy emocionada porque por fin tiene empleo, Jale aceptó que trabajara para ella cuidando a su hijo, de camino a su trabajo se encuentra con Arif y le pregunta si fue capaz de hablar con Bahar, pero Arif le dice que ella le cerró la puerta en su cara, también le confiesa que los tipos que se acaban de mudar al barrio vigilan mucho a Bahar y a sus hijos, pero no está del todo seguro de eso, así que se propone investigar si sus sospechas son reales. Arif está trabajando en la tienda cuando ve a Bahar y a sus hijos salir de su departamento, y decide seguirlos cuando nota que uno de esos hombres sospechosos va justo detrás de Bahar, y Arif no puede quedarse con esa noticia, así que le dice por fin que hay gente que la está vigilando a ella y a Nisan y Doruk. Más tarde ese mismo día, Hatice y Enver van a visitar a Arif, pero hay algo raro, la atmósfera no es la común y entonces Enver se da cuenta de que hay sangre goteando en la cocina, y Arif no está por ningún lado.