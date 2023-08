Fuerza de Mujer | Capítulo 133 | Yeliz habla con la verdad

Sarp le pide a Sirin que borre todas las fotos que tenía con él, pero Enver le comunica que esas fotos ya no existen, Sarp, confundido, le dice que cómo es que sabe de la existencia de esas fotos y Enver eventualmente le dice que fue Piril quien se las enseñó. Jale se entera de que Ceyda en realidad no se quería robar al peluche. Yusuf se topa con Bahar afuera de su casa, quien le pregunta si sabe dónde está Arif, pero Yusuf ya está harta de ella y enfrente de todos le dice que deje de estar buscando a su hijo y que por favor vaya a arruinarle la vida a alguien más, y Bahar, conmocionada, regresa a su apartamento llorando, y en eso se encuentra con Arif, y le dice que ella sabe que todo lo que le sucedió fue por culpa de ella, y entre varias palabras que cruzan, Arif le dice que ella vio cómo abrazó a Sarp cuando fue a su casa, pero que desde su perspectiva cree que él lo único que va a traerle son problemas. Bahar se sienta a hablar con Yeliz y le pide que por favor le diga todo lo que sabe porque no está dispuesta a perdonarla una segunda vez, y Yeliz le dice que cuando Sirin fue a salvarle la vida fue porque Sarp la llevó hasta el hospital, noticia que le pega muy mal a Bahar.