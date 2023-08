Fuerza de Mujer | Capítulo 135 | El pacto de Sirin, Suat y Piril

Bahar se va con Sirin, quiere visitar a su pseudo novio, pero cuando llega a casa de Suat le pide al guardia de la entrada que no la deje entrar, y cuando Sirin por fin se reúne con Suat le comunica que Sarp se ha reunido varias veces con Bahar, y que sabe que Piril los visitó a ella y a Enver y Hatice, en eso Piril le llama a Suat y le dice que algo muy malo acaba de suceder y que necesita verlo. Sarp confrontó a Piril, le dijo que por qué hizo lo que hizo cuando fue a ver a los padres de Bahar y le pide que le explique por qué no le había comunicado nada de eso, pero lo que realmente él quiere saber es si todo lo que descubrió Sarp sobre Bahar y sus hijos, y sobre la muerte de su madre, era algo que ella también estaba encubriendo. En la reunión de Suat con su hija, Sirin está presente, y trata de convencer a Piril de que interfieran para que Bahar se entere de que Sarp tiene otra familia para que lo odie tanto que no quiera regresar con él.