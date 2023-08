Fuerza de Mujer | Capítulo 136 | Enver perdona a Sirin

Hatice regresa a su casa y por un extraño presentimiento decide revisar la olla en donde habría escondido el dinero que le dio Sarp para Bahar, sin embargo, no lo encuentra, y sabe inmediatamente que se trató de Sirin, así que va a su habitación para confrontarla pero Sirin se hace la que no sabe de qué habla. Enver ve a Hatice muy triste, y decide que es momento de olvidar la molestia que siente hacia Sirin, por lo que le propone a Hatice perdonar a su hija con tal de que ella se sienta mejor, así que Enver habla con Sirin para tratar de limar asperezas, y en esa sincera conversación Sirin le admite que no es capaz de amar a Bahar y que no la obligue a hacerlo. Y mientras Bahar se sigue preguntando dónde está Sarp, de la nada recibe un mensaje de texto de aquel a quien creía muerto, diciéndole que necesita verla inmediatamente.