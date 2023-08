Fuerza de Mujer | Capítulo 140 | Bahar no quiere nada de Sarp

Sarp está conmocionado, la noticia del secuestro de Nisan y Doruk lo dejó pasmado, no sabe qué debe hacer ni cómo reaccionar, y cuando se lo cuenta a Piril, ella le dice que seguro fue todo culpa de Nezir, pero Sarp rápidamente une cabos y se da cuenta que la culpable de ese secuestro fue su actual esposa, y cuando Sarp está dispuesto a irse, recibe una llamada de Bahar, pero la llamada no es como él esperaba, pues Bahar le dice que no quiere reunirse con él, no quiere hablar de él, solo le interesa saber si sus hijos corren otro tipo de riesgo, y ella le deja en claro que ya no confía en él, pues ahora que sabe todo en lo que está involucrado, ya no lo conoce. Enver, harto de la inutilidad de Sirin, va a despertarla temprano para exigirle que consiga un trabajo para pagar la deuda que adquirieron con Sarp por su culpa. Munir recibe una inquietante llamada: van a secuestrar a Bahar y a sus hijos a media noche, ¿será que los detiene y se lo diga a Sarp?