Fuerza de Mujer | Capítulo 144 | La primera noche de Sarp y Bahar juntos

En la casa nueva, Doruk quiere que todos duerman juntos en el sillón enorme que hay en la estancia, pero Sarp encuentra la excusa perfecta para que eso no suceda, sin embargo, eso no será suficiente para que Doruk quiera separarse de su padre. Mientras tanto, Bahar sigue intentando calmar la fiebre que tiene Nisan. Y Munir se reúne con Piril para avisarle que su esposo y Bahar están juntos en una nueva casa, resguardándose de los hombres de Nezir. Ceyda está en shock, no puede creer que su mejor amiga Yeliz haya perdido la vida de forma tan trágica, y Arif está decidido a encontrar a Bahar, pero entre tantos problemas Hatice va directo a Sirin para exigirle que los lleven con Suat porque seguramente él sabe dónde está su hija. Bahar le pide a Sarp que ¿qué van a hacer en una casa sin calefacción, sin comida y sin gas? ¿cómo es que planea que sobrevivan ella y sus hijos ahí? pero mientras discuten llega un coche y ahí vienen dos hombres, un médico para revisar a Nisan y otro para llenar la despensa de la casa.