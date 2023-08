Fuerza de Mujer | Capítulo 145 | ¿Una familia feliz?

Nisan y Doruk se la están pasando muy bien, creen que son vacaciones y nada mejor que estar con su mamá y con su papá, algo que antes podría suceder solo en sus sueños, pero Bahar está bastante distante, pues todos los regalos que le llegaron son de Piril, y por alguna extraña razón los hombres que llegan a ayudarles le dicen Alp a Sarp, algo que confunde a los niños pero que al final no le toman mucha importancia. Bahar está desesperada por hablar con su mamá, pero cuando le pide el teléfono a Sarp se dan cuenta de que el celular no tiene batería y al parecer no quiere cargar, y Bahar le echa la culpa a Sarp, diciéndole que todo eso es culpa de él y que de seguro la quiere mantener incomunicada. Enver, Arif y Sirin van en auto y Sirin no deja de cuestionarles todo lo que sucedió respecto a la muerte de Yeliz, pero Enver se enoja y le dice que todo eso es culpa de ella, y que deje de preguntar. Mientras tanto, Ceyda no puede recuperarse de la pérdida de Yeliz, no deja de revivir el momento en el que recibió el disparo y no puede dejar de llorar, arrepentida por cómo la trató los últimos momentos de su vida.