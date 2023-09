Fuerza de Mujer | Capítulo 150 | Doruk lo ve y escucha todo

Nisan está molesta, no le gusta que Doruk esté pasando tanto tiempo con Sarp y su otra familia, no puede creer que después de tanto tiempo su padre simplemente haya formado otros vínculos con gente nueva y con hijos nuevos, y no sabe cómo lidiar con esas emociones de enojo y decepción. Ceyda está en muy mal estado, Hatice y Enver no pueden ni dormir por la preocupación que ella les está causando, sobre todo cuando se negó a quedarse con ellos en su casa, pues los dos tienen muy mal presentimiento, y al día siguiente Ceyda decide ir al lugar en donde Yeliz comenzó a trabajar y tras un arrebato con el dueño, comienza a destruir todo lo que encuentra a su paso. Suat le llama a Sirin y le dice que alguien pasará a recogerla en breve, y cuando por fin se ven Suat le pide una disculpa por haberla tratado como una soplona, y como tregua le entrega un brazalete de diamantes.