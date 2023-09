Fuerza de Mujer | Capítulo 153 | Nisan no quiere a Sarp

Nisan ya no quiere convivir más con Sarp, cree que en realidad él no la quiere, ni a Doruk y menos a su madre Bahar, porque si los quisiera ¿por qué los abandonó para irse con otra mujer? Pero Bahar trata de convencerla de que él sí los quiere mucho, pues no quiere que ellos estén asustados o enfadados, por lo que decide ir con Sarp para aclarar sus sentimientos, y decirle que no tiene interés en estar con él, ni en pelear con Piril ni con Sarp, pero él le dice que cuando todo termine ya podrán estar juntos como la familia que son, pero Bahar está decidida y le dice que eso nunca va a suceder. Enver sale a buscar trabajo, le urge el dinero a él y a su esposa, pero todos lo rechazan y le dicen que necesitan personal más joven, mientras tanto Ceyda y Hatice ayudan a Emre en su local.