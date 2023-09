Fuerza de Mujer | Capítulo 155 | Llorarle a Yeliz

Bahar no puede soportar el dolor que la muerte de Yeliz trajo consigo, no sabe cómo explicarles a Nisan y Doruk lo que sucedió con su tía Yeliz, así que Sarp decide decirles de una forma simple lo que pasó con ella, que los hombres malos la lastimaron sin querer, pero es entonces cuando llega Arif y saluda a los niños antes de irse en el coche junto con Bahar, quien no cree ser capaz de aguantar la culpa y el sufrimiento por lo que pasó con Yeliz, cree que de haber hecho las cosas diferentes toda esa tragedia se podría haber evitado, y finalmente Bahar se reúne con Ceyda, Enver y Hatice para poder llorarle juntos a Yeliz.