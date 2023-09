Fuerza de Mujer | Capítulo 162 | Una hija malagradecida

Ceyda y Emre tienen una cena bastante íntima, y él le pregunta si de casualidad tiene novio y se sorprende cuando Ceyda le dice que no, pues Emre creía que Arif tenía una relación con ella, después de eso se van a una pequeña reunión con los amigos de Emre pero Ceyda parece no encajar así que de la nada y sin despedirse, se va, triste, pero cuando llega a su apartamento se da cuenta que hay un hombre muy sospechoso afuera de la cafetería de Arif así que va a avisarle. Sarp no tiene muy buena cara, está triste y decaído, pero Bahar le pide que por favor cambie su actitud ya que los niños no logran entender qué está pasando. Hatice ya no soporta a Sirin y cuando va a arreglar su habitación se encuentra con el brazalete de diamantes que le dio Suat, pero Sirin le responde muy mal y Hatice termina llorando.