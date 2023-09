Fuerza de Mujer | Capítulo 164 | Nezir los encuentra

Sirin acude a Suat para reclamarle sobre el brazalete que le dio, pues según Hatice es falso, pero Suat rápidamente le muestra la factura para enseñarle que los diamantes eran totalmente auténticos, así que Sirin se da cuenta de lo que la prima de Emre le hizo: robarle, ¿le contará a sus padres o decidirá mantenerse callada? Mientras tanto Sarp sale de la casa para conseguir la comida que necesita Bahar para alimentar a Nisan y Doruk, pero cuando va de regreso tiene un desagradable accidente de coche y no puede pedir ayuda a nadie, y él no lo sabe pero en el lugar en donde se está refugiando su familia ya no es seguro, pues Nezir y sus hombres llegan armados y amenazan a Bahar para que les diga en dónde está Sarp.