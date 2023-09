Fuerza de Mujer | Capítulo 165 | Todos corren riesgo

Doruk le dice a Nezir que su papá solo fue a la tienda a comprar pasta, pero él y sus hombres, al ver que Sarp no vuelve, deciden irse del lugar con Bahar y sus hijos, no sin antes dejar una nota en la casa de seguridad en donde le advierten a Sarp que tienen a su familia y que si los quiere ver sanos y salvos él debe de presentarse en casa de Nezir, pero la noche pasa y un día nuevo comienza y Sarp no llega, algo que levanta las alarmas a Nezir, quien decide hacer otro movimiento: dormir a los guardias que cuidan el hotel donde Piril se resguarda y llegar por ella.