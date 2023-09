Fuerza de Mujer | Capítulo 167 | Jugar a lo grande

Sarp está en el patio de la casa de Nezir, y este último lo está apuntando con un arma en la frente, pero le advierte que su muerte no es lo que busca, sino al contrario, quiere verlo sufrir y que ese sufrimiento no acabe rápido, mientras toda esa escena la observa Bahar desde la ventana, quien intenta contener las lágrimas para no preocupar a sus hijos. Emre le pregunta a Hatice si le gustaría que Sirin trabaje con ellos en su cafetería, pero Ceyda no está para nada de acuerdo y que si ella entra a trabajar ahí, Ceyda se va. Nezir decide mantener cautivos a Munir y Sarp, y el primero de ellos en comenzar a sufrir es Munir, quien se tiene que enfrentar a un ejército de abejas listo para torturarlo.