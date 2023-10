Fuerza de Mujer | Capítulo 175 | ¿Todo está bien?

Kismet recibe el mensaje de Sarp en donde avisa que están retenidos en casa de Nezir, por lo que la abogada no tarda ni un minuto en levantar una denuncia ante la policía, quienes rápidamente viajan en patrullas hasta el hogar de Nezir y con una orden en mano comienzan a buscar en toda su casa, pero ninguno de ellos encuentra a nadie, ya que Bahar, Nisan, Doruk y Sarp están afuera de la casa de Enver y Hatice, pero Sarp no se va a quedar con ellos y Nisan le reprocha y le dice que si va a ser así que mejor no vuelva nunca; Enver llama a Kismet para avisarle lo que acaba de suceder, así que Bahar y sus padres se quedan platicando sobre todo lo que sucedió con Nezir en lo que la abogada llega.